Воронеж, , 17:16 — REGNUM УФАС Воронежской области предписал аннулировать итоги конкурса по отбору регионального оператора по обращению с отходами в пяти кластерах Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С жалобой на действия департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики при проведении конкурсного отбора регионального оператора на территории Воронежской области (зона деятельности — Богучарский, Борисоглебский, Калачеевский, Лискинский, Россошанский межмуниципальные экологические отходоперерабатывающие кластеры) обратился один из участников конкурса ООО «Вега».

Как установлено, на конкурс поступили заявки от ООО «Экоресурс», ООО «Вега», ГУП ВО «Облкоммунсервис». Заявка ООО «Экоресурс» была отклонена из-за несоответствия требованиям конкурсной документации. По данным УФАС, организатор, даже не вскрыв конверт с заявкой, установил, что в её составе отсутствуют документы, подтверждающие обеспечение заявки. В то же время от ГУП ВО «Облкоммунсервис», которое в итоге было признано победителем конкурса, поступило сразу три конверта с заявками, хотя по правилам заявитель вправе подать только одну заявку, а в случае подачи одним заявителем двух и более заявок они не рассматриваются и возвращаются ему. Также УФАС установило, что в заявке ГУП ВО «Облкоммунсервис» подтверждения критерия открытости, установленного конкурсной документацией, не представлено. При этом в протоколе рассмотрения заявок ГУП ВО «Облкоммунсервис» по указанному критерию присвоено максимальное количество баллов. Также установлено, что вскрытие конвертов с заявками осуществлялось по адресу, отличному от указанного в извещении.

По результатам проверки жалоба ООО «Вега» была признана обоснованной. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области выдано предписание об аннулировании конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Воронежской области.