Нью-Йорк, США, , 17:05 — REGNUM Индексы фондового рынка США S&P 500 и Nasdaq открылись в небольшом плюсе 27 октября, на следующий день после худших торгов за месяц.

На старте сессии индекс S&P 500 вырос на 5,59 пункта (0,16%), до 3406,56 пункта, индекс Nasdaq вырос на 50,40 пункта (0,44%), до 11 409,34 пункта.

В то же время основной промышленный индекс Уолл-стрит продолжил падение — Dow Jones на старте торгов упал на 34,20 пункта (0,12%), до 27 651,18 пункта.

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