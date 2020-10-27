Кольчугино, Владимирская область, , 17:01 — REGNUM Кольчугинский «Электрокабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) выпустил миллионный километр пожаробезопасного кабеля, используемого для электропроводки.

Юбилейным стал кабель с низким дымо‑ и газовыделением марки ВВГнг (А)-LS 3×2,5, который, согласно требованиям пожарной безопасности, применяется при строительстве и ремонте жилых помещений.

«Завод выпускает данный кабель уже более 30 лет. Естественно, за столь продолжительный период отработана технология, подобраны оптимальные материалы, которые и обеспечивают необходимые характеристики изделия — срок службы в течение 30 лет, нераспространение горения при групповой прокладке и минимальное выделение дыма и газов при пожаре», — отметил главный технолог АО «ЭКЗ» Анатолий Баринов.

Конструкция кабеля достаточно проста: три медные токопроводящие жилы, изолированные ПВХ-пластикатом пониженной пожарной опасности, скручены в сердечник, на который наложена оболочка, также выполненная из пожаробезопасного ПВХ-пластиката. При этом, согласно нормам ГОСТ, междужильное пространство кабеля заполняется материалом оболочки, что обеспечивает нераспространение огня по кабелю и придает изделию круглую форму.

«Доля фальсификата на кабельном рынке, в зависимости от региона, достигает 30%. Чаще всего он встречается в сегменте кабелей для общестроительных нужд. Какую проводку прокладывают в стенах, системно никто не проверяет, в результате велик риск пожаров в жилых домах и на социальных объектах. На всех заводах ХКА многоэтапный контроль качества материалов, полуфабрикатов и готовых изделий. Наша продукция — гарантия надежности и безопасности, подтвержденная десятилетиями», — подчеркнул директор АО «ЭКЗ» Евгений Суходоев.