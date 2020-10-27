Москва, , 16:35 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 28 октября намерено разместить два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска №29 019 с датой погашения 18 июля 2029 года в объеме остатков, доступных для размещения в данном выпуске.

Также ведомство предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 235 с погашением 12 марта 2031 года в объёме 30 млрд рублей.

Отмечается, что объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Напомним, на предыдущих аукционах 21 октября Минфин разместил три выпуска облигаций федерального займа на общую сумму 347,7 млрд рублей. В общей сложности за три аукционных дня октября ведомство разместило ОФЗ уже на 1,07 трлн рублей, выполнив больше половины плана заимствования на внутреннем рынке на весь IV квартал 2020 года.

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