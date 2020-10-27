Москва, , 16:24 — REGNUM Положительный эффект от низкой безработицы в России нивелируется снижением уровнем зарплат в период кризисов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя рост безработицы в России до 6,3%.

По его словам, в России специфический рынок труда — достаточно жесткое законодательство о защите занятости, а также распространены нестандартные формы занятости. Поэтому, исторически в России не было сильных всплесков безработицы ни в 2009 году, ни в 1998 году. Вместо этого происходили сокращения зарплат, сокращения фактической рабочей недели и задержки в выплате зарплат.

«В тех ситуациях, когда на Западе людей сокращают, у нас всех переводят на неполную рабочую неделю, либо сокращают премиальную часть, которая фактически является частью фиксированного вознаграждения за работу. Иногда это идет вразрез с экономической эффективностью. В результате мы видим, что на ряде предприятий много занятых и низкие зарплаты с низкой производительностью труда, — это обратная сторона медали. В результате у нас серьезные искажения на рынке труда: медианная зарплата в районе 30−35 тысяч рублей, а средняя около 50 тысяч», — сказал Манкевич.

По мнению главы РАСПП, дальнейшая ситуация на рынке труда зависит от общеэкономической ситуации и ситуации с пандемией COVID-19.

«С большей вероятностью мы увидим второе сокращение зарплат или массовый переход на 3−4-дневную рабочую неделю, чем резкий всплеск безработицы. Кстати, обсуждение Медведевым перехода на 4-дневную рабочую неделю тоже неслучайно», — подчеркнул экономист.

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