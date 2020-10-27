Ростов-на-Дону, , 16:07 — REGNUM Ростовская область из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряет минимум 4 млрд рублей. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 27 октября заявил донской губернатор Василий Голубев.

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«Напряжение на бюджет достаточное большое. Как информирует министерство финансов, по предварительным подсчётам, мы до конца года будем иметь потери или дополнительные расходы, вызванные этой ситуацией, в объёме не менее 4 млрд рублей», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области на борьбу с пандемией направлено 15,6 млрд рублей. Средства были выделены из федерального и регионального бюджетов.

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