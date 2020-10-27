Москва, , 16:06 — REGNUM У государств Евразийского экономического союза нет особой потребности в создании некой новой валютно-финансовой системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал соответствующую инициативу министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕАК) Сергея Глазьева.

«Технически создать надгосударственную валюту в рамках ЕАЭС совсем несложно, — сказал Хестанов. — В советскую эпоху нечто подобное существовало: переводной рубль, который использовался для расчетов стран — членов Совета экономической взаимопомощи. Однако особой потребности в создании некой новой валютно-финансовой системы в дополнение к уже существующим нет. Ничто не мешает во взаимной торговле использовать действующие системы. Единственный фактор, который теоретически стоит доработать, — валютная переоценка».

Как пояснил Хестанов, необходимость уплачивать налог при валютной переоценке может мешать использовать в одной стране валюту другого государства.

«Если этот налог отменить, то все нерыночные препятствия к торговле в валютах стран — участниц ЕАЭС отпадут. Сделать это гораздо проще и рациональнее, чем плодить еще одну систему расчетов», — полагает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что желание ряда стран уйти от диктата доллара и евро требует создания региональных валютно-финансовых систем, одной из которых вполне теоретически может стать Евразийский экономический союз.

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