Москва, , 16:19 — REGNUM В вопросах роста экономики России следует рассчитывать только на свои собственные силы и внутреннюю повестку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Василий Колташов, комментируя рост безработицы в России до 6,3%.

«Что касается серьёзного роста безработицы, то это будет зависеть от политики правительства. Вряд ли цены на нефть на мировом рынке сейчас как-то резко упадут. Скорее всего, мы надолго застряли на этом пониженном уровне и до конца года цены на нефть не изменятся», — сказал Колташов.

В сложившихся обстоятельствах судьба российской экономики будет зависеть от правительства РФ. Если оно сможет предложить план, который обеспечит оживление экономики, а затем рост, то повышения уровня безработицы не произойдёт, полагает эксперт.

«Нужно понимать одну принципиально важную вещь: всё зависит не от внешних условий. У нас не будет внешнего экономического чуда, как оживление американской экономики в 2009—2010 годах или как оживление китайской экономики в 2016—2017 годах, которое позволило обернуться и рынку нефти, и нашей экономике. Но ныне экономические планы правительства РФ имеют больше значения, чем внешние события. Экономический рост необходим, и его следует ожидать от развертывания нового типа экономической политики. Если это произойдет, то экономика начнёт расти. Но это не повестка 2020 года. Это повестка как минимум на 2021 год. А пока мы в депрессии. От государства сейчас зависит больше, чем когда-либо прежде в последние 20 лет», — отметил Колташов.

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