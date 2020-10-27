Москва, , 15:53 — REGNUM Рубль днем 27 октября умеренно отступает. Но это внутридневные локальные колебания, которые особенно ни на что и не влияют, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Стратегически все остается на своих местах: доллар в пределах 76−77 руб., как и ранее, евро — в границах 90−91 руб.

Сегодня внешний фон такой же неоднозначный, как и накануне. Единственное, что немного радует инвесторов, это отскок в нефти, который случился благодаря очередному урагану в Мексиканском заливе.

Повод так себе, но это четко «бычий» сигнал, а сырьевому рынку он был очень нужен. Баррель нефти марки Brent торгуется по $40,86, успешно восстанавливаясь после провала ранее.

Эти дни — как будто пауза в рыночной волатильности. Но это точно не должно никого ввести в заблуждение, так как впереди много важнейших политических событий, которые так или иначе вызовут качку на площадке», — пояснила эксперт.

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