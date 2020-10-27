Москва, 27 октября 2020, 15:49 — REGNUM Если экономика России не покажет устойчивого восстановления до конца 2020 года, то количество банкротств физических лиц увеличится по причине роста банкротств юридических лиц и сокращения количества рабочих мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ почти на 70% увеличилось количество запросов на банкротство физлиц.
При этом Ордов обратил внимание на то, что ЦБ РФ уже сигнализирует о признаках перегрева на рынке ипотечных и иных потребительских кредитов, а прогнозы по восстановлению экономики свидетельствуют о затяжном характере экономического кризиса.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алиев Аяз Аладдин оглы заявил, что надежды граждан РФ на скорое восстановление экономики не оправдались.