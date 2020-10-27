Пекин, , 15:43 — REGNUM Дилеры компании Haval в Китае за три дня с начала продаж реализовали 3 тыс. новых кроссоверов DaGou (Big Dog). Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

DaGou переводится как «Большая собака». Модель имеет брутальный вид. Автопроизводители оснастили машину угловатым кузовом «квадратной» формы, большой радиаторной решёткой, передними круглыми фонарями и внедорожным обвесом.

Внутри автомобиля установлена цифровая приборная панель необычной формы, система мультимедиа с большим сенсорным дисплеем, крупные дефлекторы системы вентиляции, а также шайба селектора выбора режимов работы коробки передач.

В движение авто приводит турбированный двигатель рабочим объёмом 1,5 л мощностью 169 «лошадей». Также в моторной линейке имеется двухлитровый агрегат производительностью 196 л. с. Двигатели агрегатируются с 7-скоростным «роботом».

Ранее компания Haval представила в РФ вседорожник H9 в новой комплектации Comfort с турбированным мотором на два литра и производительностью 245 «лошадей».

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