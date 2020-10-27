Москва, 27 октября 2020, 15:35 — REGNUM Желание ряда стран уйти от диктата доллара и евро требует создания региональных валютно-финансовых систем, одной из которых вполне теоретически может стать Евразийский экономический союз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал идею министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕАК) Сергея Глазьева, который предложил странам ЕЭАС создать собственную валютно-финансовую систему.
При этом Ордов обратил внимание на то, как тяжело в свое время шли переговоры о едином таможенном пространстве.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Новикова заявила, что наднациональная валюта была бы очень кстати для Евразийского союза, учитывая ситуацию в мировой экономике.
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