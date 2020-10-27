Москва, , 15:35 — REGNUM Желание ряда стран уйти от диктата доллара и евро требует создания региональных валютно-финансовых систем, одной из которых вполне теоретически может стать Евразийский экономический союз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал идею министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕАК) Сергея Глазьева, который предложил странам ЕЭАС создать собственную валютно-финансовую систему.

«Желание уйти от диктата доллара и евро требует создание региональных валютно-финансовых систем, одной из которых вполне теоретически может стать ЕАЭС. Выгоды весьма очевидны для всех стран — участников ЕАЭС: рост хотя бы внутренней торговли и большая устойчивость единой валюты, усиление финансовой и инвестиционной позиции компаний, расположенных в странах ЕАЭС, в мире, — сказал Ордов. — Недостатки мы также увидели в период санкций. Российский рынок тогда наводнили «белорусские креветки», дешевый казахстанский табак и спиртосодержащая продукция».

При этом Ордов обратил внимание на то, как тяжело в свое время шли переговоры о едином таможенном пространстве.

«А ведь единая валютно-финансовая система потребует на порядок большего взаимного доверия и делегирования святая святых любой страны — эмиссии денег, то есть инструмента контроля и мотивации экономики. Готовы ли страны — участники ЕАЭС к такому решительному шагу?» — риторически поинтересовался Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Новикова заявила, что наднациональная валюта была бы очень кстати для Евразийского союза, учитывая ситуацию в мировой экономике.

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