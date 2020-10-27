Москва, , 15:38 — REGNUM В России возможен рост безработицы, но в незначительных размерах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Василий Колташов, комментируя рост безработицы в России до 6,3%.

«Несмотря на признаки экономического оживления у нас вторая половина 2020 года остается непростой. Поэтому небольшой рост безработицы исключать нельзя. Тем более что компании настроены на сокращение расходов. Либо в оплате труда, либо в сокращении персонала», — сказал Колташов.

Единственное, что сдерживает работодателей — государственная политика и ослабление курса российской валюты, которое несколько сгладило ситуацию, а также отложенный спрос из-за простоя в экономике, отметил экономист.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснил умеренный рост безработицы в России

Читайте развитие сюжета: Экономист объяснил плюс от двухмесячной самоизоляции