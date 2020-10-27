Москва, , 15:35 — REGNUM По итогам сентября 2020 года российские автодилеры реализовали машин B-сегмента (по европейской классификации легковые автомобили) на сумму 23 млрд рублей. Об этом 27 октября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Общая же выручка с реализации авто В-сегмента по прошествии первых девяти месяцев нынешнего года достигла 171 млрд рублей.

Самым доходным автомобилем B-сегмента в прошлом месяце стала модель KIA Rio. Её приобрели 7411 человек на сумму 7 млрд рублей.

На втором месте по доходности Hyundai Solaris. Это авто принесло в первый месяц осени 5 млрд рублей. Всего же было реализовано 5203 таких авто. Тройку лидеров в модельном рейтинге замыкает Volkswagen Polo. За 5263 седана продавцы выручили 4,8 млрд рублей.

На четвёртом и пятом местах разместились соответственно Skoda Rapid (3032 ед.; 2,8 млрд рублей) и Renault Sandero (2361 ед.; 1,7 млрд рублей).

Напомним, в сентябре 2020 года российские дилеры продали 375 легковых автомобилей А-сегмента (сегмент машин особо малого класса). Это на 26% больше, чем год назад.

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