Москва, , 15:31 — REGNUM В России, действительно, своеобразная система индексации пенсии для пенсионеров, у которых пенсия ниже прожиточного минимума, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«За это отвечают региональные власти, а они, чтобы не индексировать пенсии, просто из года в год не меняют прожиточный минимум.

Получается абсурдная ситуация, есть определенный уровень инфляции, во всех регионах в чуть большей или чуть меньшей степени растут цены, но при этом получается, что стоимость потребительской корзины остается неизменной.

И когда пенсионеры ждут обещанную индексацию пенсий в 6,6%, они надеются, что их пенсию проиндексируют именно на этот процент.

Но в результате совсем не получают никакой надбавки либо она составляет 0,3 копейки. И естественно, ни о каком повышении уровня жизни речи не идет.

Цены растут, а пенсия остается на прежнем уровне, хотя по факту ее индексировали. Конечно, если правительство желает поднять уровень жизни пенсионеров и обеспечить реальный рост пенсий, такую систему надо менять.

Но и новые предложения, как определила Счетная палата РФ, могут не улучшить ситуацию. И здесь, наверное, нужны другие подходы, которые бы способствовали адекватной индексации пенсий для повышения благосостояния наших пенсионеров.

Либо федеральный центр должен взять на себя контроль за правильной индексацией, либо изменить схему индексаций на региональном уровне.

Иначе обещанная индексация пенсий доя многих пенсионеров, получающих минимальные пенсии, останется только мифом», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, изменение методики расчёта прожиточного минимума с 2021 года не гарантирует ежегодного увеличения прожиточного минимума пенсионера (ПМП), к такому выводу пришли в Счётной палате РФ.

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