Стокгольм, , 16:16 — REGNUM Производитель мебели IKEA решил не выпускать свой каталог на 2021 год после того, как на одной из страниц было найдено изображение мужчины-афроамериканца в рубашке с номерком на спине. Спорная страница теперь будет удалена из всех каталогов. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Согласно информации Business Insider, один из сотрудников IKEA обнаружил, что рубашка, в которую одет молодой человек, украшена комбинацией цифр (45 678). По его словам, оно напоминало серийные номера, которые нашиты на одежде заключенных.

В заявлении IKEA говорится, что цифры являлись деталью дизайна. Однако, изучив этот вопрос, в компании пришли к выводу, что изображение может привести к «негативной интерпретации и укреплению негативных стереотипов». Подчеркивается, что каталог на следующий год не буден переделываться, вместо этого из него будет удалена одна страница.