Москва, , 15:12 — REGNUM По итогам трёх кварталов 2020 года самой популярной моделью российского рынка новых легких коммерческих машин (сегмент LCV) стала модель «ГАЗель NEXT». Об этом 27 октября сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В отчётный период «ГАЗель NEXT» приобрёл 17 351 российский автолюбитель. Это составляет почти 25% от общего объема продаж LCV в России.

На втором месте в рейтинге самых покупаемых коммерческих автомобилей находится американская модель Ford Transit. Их в стране приобрели 9373 человека. На третьем месте разместился ГАЗ-3302. Это авто дилерам удалось реализовать в количестве 7182 экземпляров.

На четвёртой и пятой строчке модельного рейтинга находятся соответственно Lada Largus VU (6903 ед.) и УАЗ-3909 (4918 ед.).

В общей сложности с января по сентябрь 2020 года объём продаж машин сегмента LCV составил в России 71,1 тыс. экземпляров, что на 9,2% меньше, чем год назад.

Напомним, в сентябре нынешнего года самыми продаваемыми на вторичном рынке России автомобилями сегмента LCV стали автомобили ГАЗ. За отчётный период дилерам удалось реализовать 15 034 подержанные машины сегмента LCV марки ГАЗ — на 17% больше, чем год назад.

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