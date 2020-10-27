Москва, , 15:07 — REGNUM Российскому сектору авиаперевозок будет сложно продержаться только на льготах и пошлинах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал инициативу Российского союза промышленников и предпринимателей распространить до 31 декабря 2024 года действие ставки НДС в 10% на услуги авиакомпаний по внутренним воздушным перевозкам пассажиров.

«Форм поддержки авиабизнеса много, и решение продлить ставку по НДС для авиакомпаний в РФ на 10% верное, тем более что у бизнеса есть неналоговая нагрузка по расходам и увеличивается отчетность, — сказал Тимофеев. — Однако только на льготах и пошлинах авиаотрасли держаться будет сложно. Если ее сохранение называют общенациональной задачей, то и заказы и программы развития должны подкрепляться планами на покупку готовой продукции и услуг самим государством. Внутри страны это инфраструктура и бизнес, для международных линий это обслуживание международных торговых отношений по крупным контрактам, заключённым на уровне правительств, доставка товаров, медикаментов и так далее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Белев заявил, что предстоящей зимой положение российских авиакомпаний может серьезно ухудшиться.

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