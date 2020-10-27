Москва, , 14:59 — REGNUM В настоящее время в РФ не наблюдается признаков экономического роста, который вернет доходы населения на докризисный уровень. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

«Без активного государственного участия ситуация не изменится и количество запросов на банкротства физических лиц продолжит расти, — сказал экономист. — Нет признаков скорого восстановления экономического роста, который со временем вернет доход населения на докризисный уровень. Без финансовой поддержки население продолжит оставаться в условиях нехватки финансовых ресурсов, и это скажется на способности выполнять свои обязательства в дальнейшем».

Это, как заметил эксперт, может привести к проблемам в банковской сфере, ужесточению требований к получению займов.

«Стоимость кредитования вырастет. Банкам и МФО сложнее будет найти качественного заёмщика. Потребительский спрос ещё сильнее сократится. Все это сильно усложнит процесс выхода из кризиса», — констатировал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев Аяз Аладдин оглы заявил, что надежды граждан РФ на скорое восстановление экономики не оправдались.

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