Москва, 27 октября 2020, 14:59 — REGNUM В настоящее время в РФ не наблюдается признаков экономического роста, который вернет доходы населения на докризисный уровень. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.
Это, как заметил эксперт, может привести к проблемам в банковской сфере, ужесточению требований к получению займов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев Аяз Аладдин оглы заявил, что надежды граждан РФ на скорое восстановление экономики не оправдались.
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