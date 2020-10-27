Уфа, , 15:00 — REGNUM 135,5 тысяч жителей Башкирии состояли на учете в органах службы занятости населения к концу сентября текущего года. Информация об этом 26 октября была опубликована на официальном сайте Башстата.

Согласно документу, при этом 128,7 тысяч граждан в регионе были официально зарегистрированы в качестве безработных. А пособие по безработице получают 120,7 тысяч граждан.

Сообщается, что уровень регистрируемой безработицы в Башкирии составил 6,79% к численности рабочей силы. При этом в сентябре текущего года статус безработного получили 14,9 тысяч граждан. А работу или доход нашли 8,1 тысяч безработных.