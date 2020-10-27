Москва, , 14:55 — REGNUM Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских блогеров, больше всех зарабатывающих на рекламе в YouTube.

Так, на первом месте находится юмористический канал LABLECOM, который зарабатывает на рекламе более $3,5 млн. Далее идет канал о гаджетах Wylsacom ($3,4 млн). Третью строчку занял канал «Чикен Карри» ($1,1 млн).

Также в рейтинг вошли Юрий Дудь ($980 тыс.), Антон Лапенко ($980 тыс.), Алексей Пивоваров ($920 тыс.), Дима Гордей ($850 тыс.), Ксения Собчак ($840 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), главные причины, по которым люди становятся блогерами, — заработать денег (64%), привлечь к себе внимание (40%), поделиться информацией с другими (32%).

При этом по мнению 40% респондентов, блогеры — это те, кто ведут дневник (страничку) в интернете. Слышали это понятие, но не знают, что оно обозначает 14% респондентов. 8% считают блогеров журналистами, 6% — бездельниками.

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