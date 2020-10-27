Москва, , 15:00 — REGNUM В 2020 году Россия пережила период обвала экономики и вступила в период депрессии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов, комментируя рост безработицы в России до 6,3%.

По его словам, с учётом всех экономических обстоятельств текущий уровень безработицы не выглядит слишком большим.

«Эта депрессия в чём-то повторяет ситуацию 2015−2016 годов. Но сейчас мы увидели вторую девальвацию рубля за год. В этой ситуации безработица, которая имеется, в 6,3%, она выглядит не очень большой. И это не результат того, что в этом году случилось чудо: в США безработица достигла пика времен Великой депрессии — выше 22%, а у нас она 6,3%, и нам «просто повезло». Это не так. Нам не повезло. В первую очередь нам не повезло, потому что мы пережили 2014−2016 годы очень тяжело и, по сути, мы переживаем рецидив того экономического спада», — заявил Колташов.

Однако начавшиеся в 2015—2016 годах изменения в российской экономике привели к тому, что в результате РФ оказалась адаптирована к условиям ухудшения мировой экономической ситуации. И поэтому безработица в стране оказалась не такой значительной, как в ряде других государств.

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