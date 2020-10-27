Киев, , 14:54 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Украине увеличить гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам. Об этом заявил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Оленчик, сообщил 27 октября ресурс Finclub.

По его словам, в МВФ посоветовали поднять данную сумму с 200 тыс. до 300 тыс. гривен или с $7 тыс. до $10,5 тыс.

Оленчик отметил, что, по его мнению, размер гарантированной суммы всё равно остаётся слишком маленьким.

«Мы всегда опирались на цифру, по крайней мере, в 600 тыс. гривен (более $21 тыс. — ИА REGNUM)», — добавил он.

Напомним, ранее стало известно о том, что одним из требований МВФ к Украине является запрет правительству Украины менять руководство государственной компании «Нафтогаз» без согласия наблюдательного совета компании, состоящего из иностранцев.

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