Москва, , 14:53 — REGNUM По итогам 2020 года средний размер автокредита в России достиг 843,3 тыс. рублей, что на 11,5% больше, чем в предыдущем квартале. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Стоит отметить, что в прошлом квартале средний размер автокредитов в стране равнялся 756,7 тыс. рублей. В Национальном бюро кредитных историй сообщили, что достигнутый в третьем квартале результат немного превысил рекордный уровень автокредитования, установленный в четвёртом квартале прошлого года, когда это значение составляло 842,6 тыс. рублей.

Самый большой уровень среднего размера автокредита по итогам третьего квартала текущего года в Москве — 1 271,3 тыс. рублей. На втором месте по этому показателю Московская область — 1 048,9 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург с результатом 1 029,9 тыс. рублей.

Напомним, в конце сентября 2020 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что продажи новых автомобилей в РФ по итогам нынешнего года сократятся на 25−30%.

Читайте также: В России с начала года проданы в кредит более 50% KIA