Москва, 27 октября 2020, 14:47 — REGNUM Надежды граждан РФ на скорое восстановление экономики не оправдались. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал новость о том, что в России более чем на 70% выросло количество запросов на банкротства физических лиц.
Как пояснил Алиев Аяз Аладдин оглы, такой рост количества запросов на банкротство говорит не только о тяжелой ситуации в экономике, но и о том, что на государственном уровне не видят необходимости пока вмешиваться.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Георгий Остапкович предупредил, что в будущем малый и микробизнес могут столкнуться с дефолтами и банкротствами.
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