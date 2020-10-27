Москва, , 14:47 — REGNUM Надежды граждан РФ на скорое восстановление экономики не оправдались. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал новость о том, что в России более чем на 70% выросло количество запросов на банкротства физических лиц.

«Усложнение условий ведения бизнеса, сокращения и потеря работы, а следом снижение доходов у населения подорвали финансовую устойчивость граждан, — сказал экономист. — Естественно, в условиях потери части дохода и нехватки финансов возникает вопрос — платить по долгам и отнять часть средств из уже экономного бюджета семьи или подать запрос на банкротство. Население начало отдавать предпочтение последнему. Надежды на скорое восстановление экономики и возвращение попавших под сокращение граждан на работу не оправдались».

Как пояснил Алиев Аяз Аладдин оглы, такой рост количества запросов на банкротство говорит не только о тяжелой ситуации в экономике, но и о том, что на государственном уровне не видят необходимости пока вмешиваться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Георгий Остапкович предупредил, что в будущем малый и микробизнес могут столкнуться с дефолтами и банкротствами.

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