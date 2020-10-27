Тюмень, , 14:31 — REGNUM Тюменский бизнес опасается, что после вступления в законную силу постановления Роспотребнадзора, предполагающего ужесточение мер по борьбе с короновирусом, вместо организованных корпоративных мероприятий, люди начнут собираться на рабочих местах, на собственных кухнях, во дворах, что будет способствовать нарушению не только санитарных норм, но и пожарной безопасности. Об этом 27 октября ИА REGNUM заявила уполномоченный по правам предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло.

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«Меры предосторожности совсем перестанут соблюдаться. Как итог — новые заболевшие», — отметила она.

Напомним, Роспотребнадзор запретил ночные рестораны, а также развлекательные мероприятия по всей стране. Запрет будет действовать с 23:00 до 06:00. Также ведомство предписало усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, объектах торговли, питания и театрах. Как сообщало ИА REGNUM, документ опубликован на портале правовой информации. Новые предписания вступят в силу с 28 октября.

«Как предприниматель и уполномоченный по правам предпринимателей, я обратилась к юристам с просьбой изучить пункт 2.3 постановления 31 от 16.10.2020 главного санитарного врача. Смысл документа в следующем: общепиту запрещено проводить зрелищные-развлекательные мероприятия с 23.00 до 06.00, а со стороны ИП и организаций по проведению мероприятий запрещено оказывать такие услуги общепиту с 23.00 до 06.00. Учитывая неоднозначную формулировку, возникло много вопросов, и СМИ в настоящее время опубликовали информацию, что общепиту вообще нельзя работать в ночное время. Считаю необходимым получить разъяснения по применению данного пункта», — подчеркнула Невидайло.

По ее мнению, сейчас, когда ресторанный бизнес еще не оправился от последствий пандемии, новые ограничения приведут к тому, что руководители будут искать нелегальные способы вести бизнес.

«Уже проведены массовые проверки общественных заведений на соблюдение мер безопасности. Рестораны, которые получают разрешение продолжать официальную работу, сейчас безопаснее, чем нелегальные корпоративы, на которые меры закрытия не повлияют совсем», — добавила она.