Москва, , 14:30 — REGNUM Наднациональная валюта была бы очень кстати для Евразийского союза, учитывая ситуацию в мировой экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала идею министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕАК) Сергея Глазьева о создании собственной валютно-финансовой системы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Проблема заключается в конфликте интересов между странами-членами союза, — пояснила Новикова. — Вызывает опасения ситуация в Белоруссии, а рынок Украины практически потерян: отошёл под влияние западных стран. Таким образом, евразийский рынок в общей сложности насчитывает порядка 200 млн человек. Этого, к сожалению, недостаточно для полноценной работы рынка при существующей конкуренции в мировой экономике».

Более того, как заметила Новикова, при создании наднациональной валюты большая нагрузка пришлась бы на Россию и российскую экономику.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума на пленарном заседании ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой.

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