Самара, , 14:24 — REGNUM Официальный изготовитель Lada на российском рынке АО АвтоВАЗ объявил об отзыве 90 124 автомобиля. Об этом сообщает 27 октября пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Lada моделей Vesta и Xray, выпущенные в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на автомобилях, попавших под отзыв, будет выполнен перемонтаж жгута проводов и, при необходимости, замена топливного шланга.

Ранее стало известно, что АвтоВАз перенес начало продаж обновлённой версии автомобиля Lada Largus на весну 2021 года.

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