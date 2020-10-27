Москва, , 14:20 — REGNUM Одна из причин недостаточного доверия граждан России к страховым компаниям — это низкий уровень страховой грамотности населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявила профессор кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Ахвледиани. Так она прокомментировала итоги опроса, который показал, что больше половины жителей РФ готовы работать со страховой компанией, у которой хорошая репутация.

«На мой взгляд, доверие жителей РФ к страховым компаниям повышается. Вместе с тем из-за снижения уровня доходов граждан в условиях пандемии они не могут в полной мере приобретать страховые услуги. Это сказывается на снижении сбора страховых премий, — объяснила экономист. — Недостаточная платежеспособность граждан также влияет на эффективность страхования».

Как пояснила эксперт, перспективы развития российского страхового рынка связаны с переходом к цифровизации, развитием информационных технологий в страховой индустрии.

«Цифровое страхование позволит гражданам получать страховые продукты с полным разъяснением оказываемой услуги», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист объяснила, с чем может быть связан недостаточно высокий уровень доверия граждан к страховой системе.

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