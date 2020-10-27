Москва, , 14:20 — REGNUM Повышение налога на доходы с валютных вкладов может нанести вред экономике, если не будет установлен необлагаемый минимум. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Антон Зимарин.

Он прокомментировал инициативу о повышении налога на доходы с валютных вкладов российских граждан до 15%, с которой выступила группа депутатов фракции КПРФ в Государственной думе. Авторы законопроекта считают, что таким образом можно укрепить позиции рубля, снизив зависимость от доллара и евро.

«Однако мы видим многочисленные риски, связанные с реализацией данного законопроекта. Во-первых, продолжится массовое снятие наличных денег со счетов, что лишь ослабит контроль над финансовыми средствами, находящимися в распоряжении граждан страны. Во-вторых, и сейчас в банках невысокие проценты по валютным вкладам, поэтому вряд ли введение налога каким-либо образом позволит изменить сложившуюся ситуацию. В-третьих, уровень доверия населения к банковской системе будет снижаться, что негативно скажется на всей кредитно-финансовой сфере и на ее налогообложении. Следует понимать, что валютные счета в российских банках имеют самые обычные граждане, не являющиеся олигархами. Подлинные финансовые воротилы держат свои капиталы в диверсифицированных портфелях, в первую очередь в зарубежных банках. Поэтому подобная инициатива нанесет удар по позициям и так пострадавшего в период пандемии малого и среднего бизнеса, немногочисленного среднего класса, и это в угоду популистской позиции, основывающейся на зависти к соседу, который чуть богаче, чем хотелось бы», — сказал юрист.

Зимарин отметил, что без установления хотя бы необлагаемого налогами минимума по вкладам «данная мера будет скорее вредоносной для российской экономики, отталкивающей потенциальных инвесторов и разрушающей российскую банковскую сферу».

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