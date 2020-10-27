Киев, , 14:19 — REGNUM На химических предприятиях Украины проводятся массовые увольнения. Об этом сказано в совместном заявлении Союза химиков Украины и Профсоюзов работников химической отрасли, сообщило 27 октября информационное агентство «Украинские новости».

Как сообщили в организациях, за минувшие четыре года было уволено около 8 тыс. человек с заводов по производству минеральных удобрений.

«В результате количество рабочих мест сократилось с 27,4 тыс. до 19,2 тыс., что составляет порядка 30% от всех рабочих мест в отрасли», — сказано в сообщении.

В Союзе химиков убеждены, что причиной увольнений является неэффективная государственная политика, которая приводит к вытеснению украинского производителя с национального рынка удобрений.

«В то время как потребность украинского агропромышленного комплекса в минеральных удобрениях постоянно растёт, отечественная отрасль по производству удобрений продолжает стагнировать и терять рабочие места», — заявил глава Центрального совета профсоюзов работников химических и нефтехимических отраслей Николай Мыцько.

Химики пожаловались на то, что большая часть импортируемых на Украину удобрений произведена в России.

«Российские химические корпорации быстро нашли способ обойти эмбарго на ввоз минеральных удобрений на Украину. Они наладили различные формы кооперации с другими странами, ввоз продукции из которых в Украину не ограничен», — рассказал президент Союза химиков Украины Алексей Голубов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин заявил, что за последние 6,5 лет Украина утратила высокотехнологические производства, а также имеет крайне изношенную инфраструктуру.

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