Киев, 27 октября 2020, 14:19 — REGNUM На химических предприятиях Украины проводятся массовые увольнения. Об этом сказано в совместном заявлении Союза химиков Украины и Профсоюзов работников химической отрасли, сообщило 27 октября информационное агентство «Украинские новости».
Как сообщили в организациях, за минувшие четыре года было уволено около 8 тыс. человек с заводов по производству минеральных удобрений.
В Союзе химиков убеждены, что причиной увольнений является неэффективная государственная политика, которая приводит к вытеснению украинского производителя с национального рынка удобрений.
Химики пожаловались на то, что большая часть импортируемых на Украину удобрений произведена в России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин заявил, что за последние 6,5 лет Украина утратила высокотехнологические производства, а также имеет крайне изношенную инфраструктуру.
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