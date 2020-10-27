Москва, , 14:09 — REGNUM В 2019 году доверие граждан России к страховщикам было на уровне 65%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября рассказала профессор кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Ахвледиани. Так она прокомментировала опрос, который показал, что больше 30% жителей не доверяют страховым компаниям.

«Согласно данным аналитического отчета НАФИ, в 2019 году 63% жителей РФ доверяли страховщикам и положительно отнеслись к страхованию, — сказала экономист. — В 2019 году, по мнению экспертов, доверие граждан к страховщикам было на уровне 65%. Однако, по мнению службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ доверие у взрослого населения к страховой отрасли в 2019 году оценивалось на уровне 26%».

Как отметила Ахвледиани, объяснялось такое положение дел недостаточной клиентоориентированностью, а также тем, что граждане не осознавали потребительскую ценность страхового продукта.

«Отметим, что жители РФ осознали важность страхования в условиях пандемии, — добавила экономист. — За I полугодие 2020 года по сравнению с этим же периодом 2019 года страховой рынок сохранил показатели на уровне прошлого года. Из 165 страховых компаний на 50 страховщиков приходится 96% собранных страховых премий, что подчеркивает высокий уровень концентрации страхового рынка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, исключающий страховщиков из финансирования бесплатного лечения в федеральных медучреждениях.

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