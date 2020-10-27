Ярославль, , 14:08 — REGNUM В Ярославле лаборатория инфекционной больницы будет обновлена благодаря помощи промышленных предприятий региона. Об этом рассказал на заседании Ярославской областной думы заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инфекционная больница в Ярославле

«Буквально недавно принято решение — чтобы ускорить процесс и работать не с бюджетными деньгами, потому что это торги, 44 ФЗ, это время, нам оказали спонсорскую помощь, наши руководители промышленных предприятий. На эти средства мы усиливаем работу двух наших лабораторий. Это инфекционная больница — там мы постараемся все сделать для того, чтобы довести ее до соответствующего класса, и она, как и Роспотребнадзор, сможет работать с больными пациентами, брать у них исследования и у себя же их и делать на своей лабораторной площадке», — рассказал Анатолий Гулин.

На обновления лаборатории направлено 18 млн рублей. Новое оборудование позволит увеличить количество исследований на 500−700 в сутки.

«Работа сейчас активно ведется по поиску оборудования, я думаю, что до конца ноября у нас эта лаборатория встанет в строй и заработает. Так же усиливаем лабораторию больницы Семашко. Мы видим остроту проблемы, понимаем что ее нужно решать как можно быстрее. Я думаю, что у нас конец ноября лаборатория заработает и мы решим эту проблему», — рассказал Анатолий Гулин.

Вопрос о скорости тестов на коронавирус задали депутаты облдумы. Их же регулярно поднимают сами ярославцы в социальных сетях.

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