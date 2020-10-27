Москва, , 14:05 — REGNUM Президент СССР Михаил Горбачев 26 октября 1990 года подписал указ «О введении коммерческого курса рубля к иностранным валютам и мерах по созданию общесоюзного валютного рынка». Согласно документу, с 1 ноября вводился коммерческий курс рубля к иностранным валютам в соотношении 1 рубль 80 копеек за $1. Соответственно сегодня круглая дата — 30 лет началу либерализации валютного рынка в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«В 1980 году официальный курс доллара в СССР составлял 64 копейки, в 1985-м — 70 коп, в 1990 году — 60 копеек. Однако это мало что значило в реальной жизни. В СССР нельзя было купить или продать валюту в банке.

На черном рынке за $1 давали от 4 до 5 рублей — в зависимости от года и ситуации. В 1991 году уже 25−30 руб. При этом при операциях на черном валютном рынке можно было легко получить «куклу» или по-другому потерять в деньгах. Естественно за данные операции можно было получить реальный тюремный срок.

С 1 ноября 1990 года курсовой бюллетень Госбанка СССР имел три колонки: «официальный курс», «коммерческий курс» и «специальный курс». Официальный курс, исчисленный на базе ранее действовавшего паритета рубля, использовался преимущественно для экономического анализа.

Коммерческий курс являлся единым для всех участников внешнеэкономических связей. Выезжающие за границу советские граждане отныне должны были покупать доллары по специальному курсу. Чтобы валюта не обошлась им слишком дешево, курс начали стремительно повышать.

Так, в апреле 1991-го одному человеку разрешалось приобрести до $200 в год по цене в 27,60 руб. за $1. Нынешняя система, при которой валюту можно покупать свободно и в любом количестве, была введена только в июле 1992 года постановлением Банка России.

Начало 90-х это время быстрой девальвации рубля, что было неудивительно. В обороте был еще пост советский рубль и все без исключения бывшие братские советские республики покрывали бюджетный дефицит за счет печатного станка.

Непосредственно российский рубль появился летом 1993, после этого скорость его девальвации несколько снизилась. Сказалось положительное сальдо внешней торговли. Это не означает, что рубль вообще нельзя было в то время использовать для сбережений.

Процентные ставки в коммерческих банках составляли 10−15% в месяц, и, если повезет, депозит мог обогнать доллар. На фоне резкого падения доходов и остановившихся заводов островками благополучия смотрелись «Инкомбанк», «Уникомбанк», «Токобанк», «Столичный банк сбережений» и т. д.

Однако, в целом доверия в рублю не было. Начавшиеся в Российской торговой системе в августе 1995 года торги акциями приватизированных предприятий торговались за доллары. В 1995—1998 гг. в России действовал валютный коридор, который завершился дефолтом и девальвацией рубля с 6 до 14−15 деноминированных рублей за доллар.

Отток капитала с emerging markets и падение цен на нефть обрушили рубль. Большинство олигархов первой волны предпочитали богатеть за счет России, а не вместе с ней.

Частично доверие к российской валюте вернулось в нулевые годы, когда заметно снизилась инфляция, в страну хлынул поток западных инвестиций, уверенно выросли цены на нефть, а также добыча черного золота.

Сейчас большинство российских граждан делают сбережения в рублях. Однако до сих пор многие считают свои доходы в валюте. В принципе это неудивительно, бюджету и экспортерам выгоден слабый рубль», — высказал свое мнение эксперт.

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