Ростов-на-Дону, , 14:00 — REGNUM В Ростовской области средняя зарплата за год выросла на 5,5%. Об этом сообщается в докладе Ростовстата, опубликованном 27 октября, передаёт ИА REGNUM.

Согласно статистическим данным, в период с января по август 2020 года средняя зарплата работников донских предприятий и организаций составила 34 тыс. 159,3 рубля, что на 5,5% выше прошлогоднего уровня. Реальная заработная плата выросла на 2,6%.

До 70 тыс. рублей получают производители табачных изделий, ежемесячный доход до 60 тыс. рублей — у работников, занятых в финансовой и страховой сферах. Более 50 тыс. рублей зарабатывают сотрудники нефтеперерабатывающей промышленности, свыше 40 тыс. рублей — трудящиеся, занятые профессиональной, научной и технической деятельностью, обеспечением электрической энергией, газом и паром, работники сектора информации и связи.