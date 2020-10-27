Москва, , 13:57 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на создание правового механизма реализации банками, страховыми организациями, НПФ, ломбардами, «Почтой России», сотовыми операторами ограничений по совершению финансовых операций, вплоть до блокирования средств, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Нижняя палата парламента уточняет положения закона 2006 года, позволяющего России применять экономические санкции к компаниям и физическим лицам в условиях, представляющих угрозу безопасности страны.

Прежде всего, вводится определение понятия «блокируемое лицо».

Специальные экономические меры могут коснуться как юрлиц, так и физлиц. Прописывается широкий перечень таких ограничительных мер.

В частности, устанавливается запрет на прием платежей платежным агентом и запрет по трансграничному переводу денежных средств кредитной организацией, если получатель таких средств включен в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, утверждаемый правительством РФ.

При этом устанавливается, что «блокируемое лицо вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, социальной выплаты, гарантированных государством в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов и штрафов блокируемого лица».

Одновременно предлагается регулировать особенности лицензирования деятельности по организации и проведению азартных игр. Поправками предусматривается обращение уполномоченного органа в суд с требованием об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в случае нарушения законодательства о специальных экономических мерах.

Законопроект разработан после реализации норм в отношении ряда физлиц и компаний из Украины.

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