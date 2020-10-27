Москва, , 13:57 — REGNUM Победа Джо Байдена на выборах президента США вероятна. Но, скорее всего, российские граждане, которые держат сбережения в валюте, на ней заработают, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Байден, вероятно, смягчит или отменит санкции против Ирана, что увеличит предложение нефти на рынке и обрушит цены. А если новые санкции США коснутся ОФЗ, то нерезиденты начнут продавать государственные облигации и менять выручку на доллары.

С моей точки зрения, Байден — это девальвация рубля. Пугать россиян, что их долларовые сбережения пропадут, не стоит. Другое дело, что неправильно держать сбережения в валюте потенциального противника.

И теоретически со своей валютой США могут сделать, что хотят. Поэтому если вы работаете и тратите деньги в России, то лучше сберегать в рублях. Акции, депозиты.

Лучший способ заработать на ослаблении рубля — это привилегированные акции «Сургутнефтегаза». В случае падение рубля относительно доллара дивиденды по данным бумагам растут намного быстрее котировок американской валюты на Московской бирже.

Только банковские вклады лучше делать на короткий срок. Инфляция растет. И в 2021 году Банк России начнет повышать ставку», — высказал свою точку зрения экономист.

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