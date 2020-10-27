Москва, , 13:48 — REGNUM Экономика России может упасть на 4,5−4,8% в 2020 году с учётом эффектов от второй волны коронавируса. Об этом 27 октября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью «России 24».

«ВВП, по данным правительства — около 4% упадёт. Я думаю, что ближе к 4,8%. 4,5−4,8% с учётом второй волны. Если у нас ВВП почти 100 трлн, то это примерно 4,5 трлн рублей недополученной продукции. С точки зрения доходов в бюджет всей системы — около 2 трлн рублей доходов всей бюджетной системы, включая и бюджеты регионов, и государственные бюджетные фонды», — заявил Кудрин.

«Это вполне, с запасом покрывается нашими резервами. И с учётом того, что у нас уже больше чем на миллион человек с начала года выросло количество бедных, я думаю, что государство, конечно, должно увеличить поддержку», — указал он.