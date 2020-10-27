Сеул, , 13:51 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Display получила разрешение министерства торговли США на закупку компонентов для дисплеев у китайского гиганта Huawei. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

Известно, что ранее аналогичные разрешения получили американские компании Intel и AMD.

Напомним, что в мае 2019 года власти США запретили свободное сотрудничество американских компаний с китайским технологическим гигантом Huawei. Спустя год в правительстве США ужесточили эти санкции, распространив их действие на международные компании, использующие в производстве американские технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года в США призвали южнокорейскую компанию LG U Plus отказаться от оборудования компании Huawei.

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