Барнаул, , 13:46 — REGNUM В Алтайском крае инициатива с введением льготной ипотеки значительно подстегнула не только первичный рынок жилья. Несмотря на эпидемию коронавируса и последовавший за ней экономический кризис, квартир на «вторичке в Барнауле» почти ничего не осталось. Об этом известил в социальных сетях директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин:

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«Говоря про рынок жилья в целом, как продаются квартиры и что происходит с ипотекой, забываем про такой важный сегмент, как вторичный рынок. Всё больше — про новостройки. А меж тем, на вторичке ситуация непростая. Если вкратце — то очень сильно сократилось предложение — примерно на треть. Это очень существенно.

Почему это произошло? В первую очередь, из-за дешёвой ипотеки. Под новостройки банки дают по 6%, а некоторые и вовсе ниже. Вслед за первичкой «роняют» и ставки по вторичке — есть по 7,4%, есть 7,9%.

Поэтому на рынке — ажиотаж, выставленные на продажу квартиры разлетаются мгновенно. А если люди не могут из-за этого дефицита найти хороший вариант в новостройках — идут на вторичный рынок. Да, ипотека не такая выгодная — но всё-таки вполне удобоваримая. И пока ещё на вторичку цены немного, но ниже, плюс есть готовый ремонт, а значит, не надо переплачивать. Плюс-минус то на то и выходит.

В результате сокращение предложения на вторичном рынке составило до 30%. Это видно и по нашей системе продаж: изначально человек пришёл к нам за квартирой в новостройке, но потом в итоге берёт «у хозяина».

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении льготной ипотеки. Программа льготной ипотеки от 6,5% годовых продлевается до 1 июля 2021 года. Как поясняет пресс-служба правительства, льготная ипотека выдаётся на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей.

Для других регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой 6,5% и рыночной банкам возмещает государство.