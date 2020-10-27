Москва, 27 октября 2020, 13:43 — REGNUM Предстоящей зимой положение российских авиакомпаний может серьезно ухудшиться из-за роста цен на билеты при дополнительном повышении ставки НДС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил старший научный сотрудник Лаборатории исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Белев. Так он прокомментировал предложение Российского союза промышленников и предпринимателей распространить до 31 декабря 2024 года действие ставки НДС в 10% на услуги авиакомпаний по внутренним воздушным перевозкам пассажиров.
Как подчеркнул экономист, в РФ большинство перевозок завязано на московский авиаузел.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России зафиксировали резкий рост поисковых запросов авиабилетов в страны, о восстановлении авиасообщения с которыми было объявлено 14 октября.
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