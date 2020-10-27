Москва, , 13:43 — REGNUM Предстоящей зимой положение российских авиакомпаний может серьезно ухудшиться из-за роста цен на билеты при дополнительном повышении ставки НДС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил старший научный сотрудник Лаборатории исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Белев. Так он прокомментировал предложение Российского союза промышленников и предпринимателей распространить до 31 декабря 2024 года действие ставки НДС в 10% на услуги авиакомпаний по внутренним воздушным перевозкам пассажиров.

«В 2020 году авиаперевозчики лишились прежних объёмов пассажиропотока на зарубежных рейсах, — пояснил Белев. — Летом он отчасти перекинулся на внутренние рейсы. Зимний период, как правило, сопровождается меньшим пассажиропотоком. В этой связи рост цен на авиабилеты при дополнительном росте ставки НДС может оказать негативное воздействие на объемы спроса и непростое финансовое положение авиакомпаний».

Как подчеркнул экономист, в РФ большинство перевозок завязано на московский авиаузел.

«Сохранение пониженной ставки имеет смысл для рейсов, совершаемых между российскими авиаузлами, за исключением московского», — сказал Белев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России зафиксировали резкий рост поисковых запросов авиабилетов в страны, о восстановлении авиасообщения с которыми было объявлено 14 октября.

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