Самара, , 13:46 — REGNUM Стабилизация ситуации на рынке труда с регистрируемой безработицей фиксируется в Самарской области. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, на стабилизацию ситуации на рынке труда повлияли проводимые мероприятия активной политики занятости: ярмарки вакансий, а также выезды отделов кадров организаций области, ведущие набор сотрудников.

Согласно данным министерства труда, занятости и миграционной политики региона, в настоящее время в области фиксируется тенденция к стабилизации ситуации с регистрируемой безработицей. На текущий момент уровень безработицы составляет 3,88% от количества рабочей силы, тогда как в прошлом месяце этот показатель составлял 4,16%.

Отмечается, что фиксируется рост количества трудоустройства и увеличение числа вакансий, которые есть в распоряжении службы занятости. Так, за сентябрь их число увеличилось на 5,4% и на текущий момент составляет около 36 тысяч. При этом работодатели активно подают сведения о наборе персонала и свободных вакансиях.

Читайте ранее в этом сюжете: На сахарных заводах Узбекистана начались массовые увольнения

Читайте развитие сюжета: Колташов заявил о депрессии в российской экономике