Сеул, , 13:40 — REGNUM Южная Корея расширяет авиасообщение с другими странами, ранее приостановленное в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

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По данным источников, 25 октября южнокорейская авиакомпания Korean Air возобновила полёты в Москву, Чжэнчжоу (Китай) и Осаку (Япония), а также увеличила частотность выполнения рейсов в Хошимин (Вьетнам) до семи раз в неделю.

Известно, что в сентябре 2020 года Korean Air выполняла 120 рейсов в неделю по 30 международным маршрутам, а в октябре из число увеличилось до 124 рейсов по 33 международным маршрутам.

Что касается китайских маршрутов, то в настоящее время южнокорейская авиакомпания возобновила полёты в Чжэнчжоу, Шэньян, Гуанчжоу и Тяньцзинь.

1 октября авиакомпания Asiana Airlines спустя семь месяцев возобновила полёты по маршруту Инчхон — Харбин, 20 октября авиакомпания Air Seoul — рейс из Инчхона в Циндао, 21 октября авиакомпания Jeju Air — рейс из Инчхона в Харбин.

Отмечается, что с 5 ноября авиакомпания T’Way Airlines возобновит полёты в Осаку, а с 6 ноября — в Токио (аэропорт Нарита).