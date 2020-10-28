Ульяновск, , 06:06 — REGNUM В Ульяновской области продолжаются работы на федеральных трассах. В настоящее время обновлено около 90 км дорог, основные работы шли на трёх участках. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Работы по устройству защитных и слоев износа велись на трассе Ульяновск — Димитровград — Самара, которая передана в федеральную собственность. В ведомстве уточняют, что были восстановлены основные эксплуатационные свойства покрытия дороги на пяти участках общей протяженностью более 61 км.

На участках трассы Цивильск — Ульяновск и подъезде к Ульяновску от дороги М-5 «Урал» устроен защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в федеральную собственность передана трасса Ульяновск — Димитровград — Самара, его протяжённость составляет 117 км.

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Отметим, ранее в Ульяновской области отремонтировали мост через реку Сухой Овраг, которая расположена на подъезде к городу.

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Напомним, общая протяженность обслуживаемых ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» федеральных дорог в четырёх регионах (Татария, Чувашия, Марий Эл и Ульяновская область) составляет 2215,574 км.