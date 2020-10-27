Москва, , 13:20 — REGNUM До 30 ноября 2020 года компания «Соллерс Форд» поставит в 50 российских регионов 362 школьных автобуса. Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

Согласно техзаданию, в регионы должны поступить спецавтобусы Ford Transit двух типов. Один рассчитан на 14 учеников, а второй — на 21 школьника. Кроме того, для северных регионов предусмотрена утеплённая комплектация «север». В остальные регионы будут поставлять автобусы в комплектации «стандарт».

Школьные автобусы имеют удлинённую колесную базу. Транспортные средства укомплектованы тахографами с ограничителем скорости до 60 км/ч. Также в автобусе есть функция блокировки движения при открытых дверях.

В движение спецавтобус приводит дизельный мотор Duratorq TDCi рабочим объёмом 2,2 л производительностью 136 «лошадей». Силовой агрегат сочетается с шестискоростной механической коробкой передач. Для версии, рассчитанной на 14 мест, предусмотрен мотор на 125 л. с.

Ранее Горьковский автомобильный завод поставил в Тюмень 60 низкопольных автобусов большого класса ЛиАЗ-5292.67 с газовым мотором ЯМЗ-530 CNG. Автобусы укомплектованы системой кондиционирования и зарядкой для гаджетов.

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