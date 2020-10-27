Москва, , 13:15 — REGNUM Фьючерсы на нефть 23−26 октября заметно снизились: от пика $42,70 по марке нефти Brent практически в район чуть выше $40 за баррель. А декабрьская нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в моменте опускалась до минимальной отметки со 2 октября: $38,30 за баррель, сегодня, 27 октября, утром отскакивала к $39, но впоследствии снова соскользнула ниже отметки $38,70 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«Формальным поводом для снижения цен послужили сигналы о росте добычи в Ливии. Увеличение поставок, конечно, может оказывать на рынок дополнительное давление, если предложение окажется избыточным в условиях роста заболеваемости COVID-19 во многих странах Европы и в США.

Но в то же время фактические ограничения, способные повлиять на бизнес, сейчас и там даже в сравнение не идут с тем карантином, который был весной. Можно даже сказать, что пока условия работы предприятий в Европе и Америке вообще не сильно отличаются от тех, что были летом, а свежие показатели деловой активности по США и вовсе вышли в пятницу на очень высоком уровне 55,5 по композитному индексу PMI, включая 56,0 в сервисном секторе и 53,3 в промышленном.

В европейских странах сводный индекс выше хуже: 49,4 пункта, а любое значение PMI ниже отметки 50 означает замедление, но промышленный компонент в Европы — на уровне 54.4 пункта, что говорит о продолжающемся восстановлении, и с точки зрения более привязанного к производству сырьевого рынка фактически компенсирует спад показателя в сервисных секторах до 46,2. По Германии, которая затронута второй вирусной волной меньше других крупных стран Европы, промышленный PMI и вовсе взял очень высокую планку в 58 пунктов.

Активность продолжает уверенно расти и в Китае, а саудовский министр энергетики принц бин Салман в понедельник выразил уверенность, что худшее для нефтяного рынка позади. Поэтому, вероятнее всего, текущее движение вниз по нефти больше вызвано сейчас общей нервозностью рынков накануне американских выборов, результат которых всё менее предсказуем: американцы подали более 50 млн голосов досрочно, включая очень много бюллетеней, отправленных по почте, и пока эти голоса не будут подсчитаны отдельно в ходе специальных максимально прозрачных процедур, вряд ли один из кандидатов согласится признать поражение.

А в случае смены власти, эффект был бы неоднозначным: Байден грозится лишить субсидий нефтяную отрасль США, поощряя только «зелёную» энергетику, но вполне может снять эмбарго с Ирана. До момента ясности в Америке непродуктивны уже и переговоры по пакету новых стимулов для экономики в размере порядка 10% от ВВП США, откровенно «колбасить» начало и рынок акций, биржевые индексы ускорили вчера снижение в рамках медленно нисходящих технических коридоров длительностью уже порядка трех недель.

Именно эта болтанка затрагивает косвенно и сырьевые рынки, поэтому вряд ли можно исключить сценарий с эмоциональным соскальзыванием и котировок марки Brent в район $38 за баррель, где цены уже побывали в самом начале октября, или даже чуть ниже. Однако роль базового срединного ориентира на оставшиеся до конца 2020 года месяцы по-прежнему выполняет область $42−44 за баррель», — считает эксперт.

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