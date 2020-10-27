Москва, , 13:14 — REGNUM Московская прокуратура проводит проверку законности указа мэра столицы Сергея Собянина, который обязывает работодателей предоставлять сведения о переведённых на удалёнку 30% сотрудников компаний. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Михаил Тимонов.

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Ранее Тимонов вместе с другими депутатами законодательного собрания столицы направили обращение на прокурора Москвы с просьбой вынести представление в мэрию о недопустимости принуждения предпринимателей к сбору и передаче персональных данных работников.

«Прокуратура начала проверку», — заявил Тимонов.

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