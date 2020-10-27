Красноярск, , 13:01 — REGNUM Разработку проекта метро Красноярска завершили на два месяца раньше срока. Об этом сообщил руководитель треста «Красноярск ТИСИЗ» Олег Митволь.

Согласно контракту, работы должны были завершиться в декабре 2020 года.

«Заказчик в лице Красноярского края у нас принял всю нашу работу, мы свою работу закончили», — цитирует Митволя Ngs24.ru.

В настоящее время трест готовит документы для повторной передачи в Главгосэкспертизу. Первоначальный проект строительства подземки сдали в Главгосэкспертизу в декабре 2019 года, но его отдали на доработку.

Как сообщало ИА REGNUM, метрополитен в столице Красноярского края является недостроенным и не действует. В сентябре 2020 года стало известно, что на ежегодные поддерживающие работы в красноярском метро выделили 72,4 млн рублей.

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