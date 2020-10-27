Кызыл, , 12:51 — REGNUM Новый руководитель Росгранстроя Виталий Шишмарёв отлично понимает важность пункта пропуска Хандагайты на границе с Монголией в Туве. Об этом написал на своей странице в соцсети глава республики Шолбан Кара-оол после встречи с федеральным чиновником.

По его словам, реконструкция КПП позволит создать дополнительный трансазиатский коридор, что откроет новые возможности для сибирского бизнеса и, в частности, регионов Енисейской Сибири.

«Совместными усилиями удалось сдвинуть с места забуксовавший проект. Деньги на реконструкцию КПП уже защищены — это более 600 млн рублей. Завтра проект рассмотрит Главгосэкспертиза. Уверен, что заключение будет положительным», — подчеркнул глава.

После получения положительного заключения, по словам Шолбана Кара-оола, приступить к строительству можно будет уже в этом году. Благодаря чему обновлённый переход можно будет запустить уже к началу 2022 года.

«Тем более, что Монголия тоже начала встречную перестройку сопредельного КПП «Боршоо». По нашим самым осторожным подсчетам, после модернизации торговый оборот через «Хандагайты — Боршоо» увеличится не менее чем в 3 раза», — добавил глава Тувы.