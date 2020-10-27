Москва, , 12:45 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил программу льготной ипотеки до 1 июля 2020 года, соответствующий документ опубликован 27 октября на сайте правительства.

«Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых продлевается до 1 июля 2021 года», — говорится в документе.

Льготная ипотека выдается на покупку квартир в новостройках, максимальная сумма кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей. Для других регионов — 6 млн рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в апреле нынешнего года президент России Владимир Путин объявил о начале программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, что было одной из мер, принятых для поддержки рынка на фоне пандемии коронавирусной инфекции и падения нефтяных цен.

Всего за январь — июль 2020 года банки выдали более 747 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 1 трлн 802,1 млрд рублей, что на 21,3% больше, чем годом ранее.

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